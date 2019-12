Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL à oublier pour Edinson Cavani ?

Publié le 24 décembre 2019 à 20h30 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Edinson Cavani se rapprocherait de plus en plus de l’Atlético. D'ailleurs, alors qu’elle aurait songé à recruter le numéro 9 du PSG, la Juventus voudrait finalement recruter un attaquant plus jeune.

Arrivé au PSG à l’été 2013, Edinson Cavani devrait faire ses valises en 2020 et changer de cap. En fin de contrat à l’issue de la saison, le numéro 9 parisien serait de plus en plus proche de rejoindre l’Atlético. Selon les informations de Sky Italia , divulguées par Gianluca Di Marzio ce lundi, Edinson Cavani serait tombé d’accord avec les Colchoneros . L’international uruguayen ne devrait donc pas faire son retour en Italie, où un intérêt de la Juventus était d'ailleurs évoqué pour l'attaquant parisien.

La Juve préférait un jeune joueur à Cavani