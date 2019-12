Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plusieurs couacs à prévoir pour l’avenir d’Edinson Cavani ?

Publié le 24 décembre 2019 à 11h30 par T.M.

Ces dernières heures, cela s’est agité autour de l’avenir d’Edinson Cavani. Toutefois, en coulisse, cela ne serait pas si simple pour l’attaquant du PSG. Explications.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani pourrait ne pas attendre cet été pour partir. En effet, ce lundi, la presse italien rapportait que l’Uruguayen se serait d’ores et déjà mis d’accord avec l’Atlético de Madrid pour l’été prochain. Toutefois, les Colchoneros tenteraient d’acter l’arrivée du Matador pour janvier, mais pour cela il faudra se mettre d’accord avec le PSG. Et alors que l’Inter Miami et le Los Angeles Galaxy seraient aussi sur le coup, l’opération Cavani ne serait pas simple à réaliser.

L’aspect financier bloque !