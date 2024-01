Mercato - PSG : Un flop du projet QSI balance sur son retour

La rédaction

Passé par le PSG entre 2018 et 2022, Thilo Kehrer est de retour en Ligue 1. Courtisé aussi par l'OGC Nice, l'international allemand a été prêté avec option d'achat par West Ham jusqu'à la fin de la saison. Présenté à la presse ce vendredi, le joueur a justifié son retour et a déjà coché la date du 3 mars, qui devrait marquer ses retrouvailles avec le PSG.

L'AS Monaco s'est offert un renfort de taille. Présent à West Ham depuis 2022, Thilo Kehrer a accepté de rejoindre la principauté sous la forme d'un prêt avec option d'achat estimée à 11,5M€. Face aux journalistes, l'ancien du PSG a justifié son arrivée à Monaco.

Kehrer justifie son retour en Ligue 1

« J'avais plusieurs options, j'ai parlé avec plusieurs clubs et j'ai pris la décision de venir à Monaco parce qu'à mes yeux, c'était le meilleur choix, dans ma situation où j'ai besoin de temps de jeu. Monaco est une équipe compétitive, qui a du potentiel. Les deux parties peuvent profiter l'une de l'autre : l'équipe de mon expérience et de mes qualités sur le terrain, et moi du dynamisme de l'équipe, du club, du staff, de la direction. Tout le monde a beaucoup d'ambition, comme moi. Du coup, ça a matché » a lâché Kehrer.

« Je serai très content de les revoir »