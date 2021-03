Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un espoir africain suivi par Leonardo ?

Publié le 1 mars 2021 à 21h45 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, suivrait de près un jeune attaquant sénégalais de 19 ans.

Une grande nouvelle est arrivée, en ce début d’année 2021. Le Paris Saint-Germain a en effet clairement fait comprendre vouloir donner plus de place aux jeunes. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Leonardo, prenant plusieurs joueurs en exemple. « Aujourd’hui on a des jeunes comme Michut, Simons, El Chadaille, Coulibaly, Kamara qui sont des joueurs très proches de l’équipe pro, qui s’entraînent, ils viennent, ils sont sur le banc, ils vont jouer, cela va arriver » a expliqué le directeur sportif du PSG, avant que Mauricio Pochettino ne lui emboite le pas. « À Tottenham, Southampton ou à l'Espanyol, j'ai utilisé les jeunes du centre de formation. Dans le futur c'est sûr que l'on voudra utiliser et travailler avec les jeunes » a expliqué en conférence de presse, l’entraineur du PSG.

Abdallah Sima aurait tapé dans l’œil du PSG