Mercato - PSG : Un énorme transfert est inévitable ?

Les étés se suivent et se ressemblent pour le PSG avec Xavi Simons. Une fois encore, le club de la capitale n'a pas réussi à convaincre la pépite néerlandais de passer la saison à Paris. Simons accorde beaucoup d'importance à son temps de jeu et il garde un mauvais souvenir de certaines promesses qui n'ont pas été tenues pas les dirigeants parisiens. Ainsi, son transfert l'été prochain parait inévitable.

Le PSG a encore été mis en échec par Xavi Simons. Le club de la capitale avait pourtant déroulé le tapis rouge au jeune néerlandais en lui proposant les clés du projet suite au départ de Kylian Mbappé. Le fin mot de l'histoire est revenu au joueur qui, comme l'été dernier, a fait le forcing pour rejoindre le RB Leipzig. Et l'été prochain, le club allemand pourrait sortir le chéquier pour l'acquérir définitivement.

Leipzig veut conserver Simons

Xavi Simons est épanoui à Leipzig et il accord énormément d'importance à ce facteur. Le club allemand est bien évidemment ultra satisfait de son rendement et compte se l'offrir l'été prochain. « Notre direction doit négocier cela avec le PSG. Pour l'instant, il est prêté. Mais bien sûr, notre objectif est de garder les meilleurs joueurs comme lui sur le long terme », reconnaissait récemment le directeur général de Red Bull GmbH, Oliver Mintzlaff. Ce dernier estime que son club a les capacités de lutter avec les plus gros.

Un énorme transfert attend Simons

« Nous avons maintenant montré que c'est possible, même face à une forte concurrence. Šeško a reçu des offres importantes, y compris de la Premier League, mais il a choisi de rester avec nous et a même prolongé son contrat », a ajouté Oliver Mintzlaff. Le PSG devrait donc boucler un énorme transfert l'été prochain avec Xavi Simons puisque cet été, le Bayern était prêt à débourser 90M€ pour se l'offrir. Egalement côté en Premier League, notamment à Manchester United, le Néerlandais pourrait rapporter très gros au club de la capitale qui aura bien du mal à le convaincre de poursuivre l'aventure.