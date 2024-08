Mercato : Le PSG va retenter un coup à la Xavi Simons ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, le PSG avait racheté Xavi Simons un an seulement après avoir vendu le talentueux Néerlandais du côté du PSV Eindhoven. Désormais, le club parisien pourrait réutiliser cette technique astucieuse, mais cette fois-ci avec Ismaël Gharbi, qui est activement convoité par le SC Braga au Portugal. Explication.

Le PSG continue de travailler sur son mercato estival. Ce samedi matin, le club parisien a officialisé l’arrivée de la quatrième recrue estivale. Après Matvey Safonov, João Neves, et Willian Pacho, Désiré Doué s’est engagé pour les cinq prochaines saisons en faveur des Rouge et Bleu. Une arrivée de taille pour Paris, qui devrait désormais chercher à dégraisser son effectif.

Ismaël Gharbi vers un départ cet été

Au cours des derniers jours, L’Equipe et le Parisien ont révélé les noms des joueurs susceptibles de quitter le PSG sur ces dernières semaines de mercato. Ainsi, Milan Skriniar, Danilo Pereira, Nordi Mukiele, Ayman Kari, Manuel Ugarte, et Carlos Soler sont sur le départ. Mais ces six indésirables ne sont pas les seuls éléments à pouvoir être vendus d’ici peu, puisqu’au niveau du centre de formation, un gros coup de balai est prévu. Ismaël Gharbi, revenu d’un prêt intéressant en Suisse à Lausanne-Ouchy, devrait prochainement quitter le PSG.

Le PSG veut inclure une clause de rachat pour le talent de 20 ans

Et pour cause, comme le révèle Foot Mercato ce samedi soir, le milieu offensif de 20 ans est convoité par le SC Braga qui souhaite l’enrôler prochainement. Cependant, le PSG, convaincu du potentiel du joueur, aimerait en cas de vente inclure une clause de rachat pour Ismaël Gharbi. Une opération qui n’est pas sans rappeler celle de Xavi Simons, vendu au PSV Eindhoven en 2022 avant d’être racheté contre 6M€ un an plus tard. Ensuite, le prodige néerlandais a été prêté une première fois à Leipzig, et a décidé de continuer sur une saison supplémentaire avec la formation allemande en 2024-2025. Reste à savoir si Ismaël Gharbi connaîtra une trajectoire similaire...