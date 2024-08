Mercato - PSG : Le remplaçant de Mbappé lui rend un hommage surprise !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG et s’en est allé pour le Real Madrid en tant qu’agent libre cet été. Aucun attaquant n’a été recruté par le PSG, mais Désiré Doué a déposé ses valises à Paris. Milieu offensif et ailier, le remplaçant de Mbappé à l’instant T lui a rendu un petit hommage que personne n’a vu venir.

À ce jour, et tant que le PSG ne recrutement pas un autre joueur à vocation offensive, Désiré Doué est le « remplaçant » de Kylian Mbappé. Parti au Real Madrid cet été, Mbappé a laissé un vide derrière lui sur le front de l’attaque du PSG. Milieu offensif et ailier, Doué (19 ans) est officiellement devenu un joueur du Paris Saint-Germain ce samedi 17 août et ce, pour les cinq prochaines saisons soit jusqu’à l’été 2029 pour une somme avoisinant les 60M€, bonus compris.

«Pour moi l’âge, ce n’est pas un critère»

À l’occasion d’une interview accordée à PSG TV, Désiré Doué n’a pas manqué de rappeler que malgré ses 19 ans, il a toutes les qualités et les capacités nécessaires afin d’apporter un réel plus au Paris Saint-Germain. « Pour moi l’âge, ce n’est pas un critère quand on est sur un terrain de football, comme vous l’avez dit, c’est le talent qui prime. Ce qu’on peut apporter à l’équipe, les qualités qu’on a et qu’on met en place pour faire performer l’équipe. Ça m’a beaucoup plu ».

Mbappé en 2018 : «Moi tu me parles pas d’âge»

Un clin d’oeil destiné à Kylian Mbappé qui est calculé ou non ? Personne ne le saura, mais par le passé et dans le cadre d’un Intérieur Sport pour Canal+ en 2018, celui qui allait devenir champion du monde en Russie déclamait ce discours devenu culte. « Il n’y a pas de tu as l’âge ou tu n’as pas l’âge. Ça ne veut rien dire ça. Si tu es bon t’es sur le terrain et t’assumes, si tu n’es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc et tu regardes les autres. C’est la seule chose où j’étais intransigeant. Dès que j’entendais l’âge, j’avais les sourcils qui fronçaient. Moi tu me parles pas d’âge. Tu en parles peut-être quand je ne suis pas là, mais quand je suis là, tu ne me parles jamais d’âge. Tu me parles que de football et de niveau ».