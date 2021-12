Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme sacrifice réclamé à Kurzawa pour son avenir ?

Publié le 24 décembre 2021 à 18h00 par A.D.

Poussé vers la sortie par le PSG, Layvin Kurzawa serait dans le viseur de la Lazio. Mais alors que le Français aurait un salaire XXL, les Biancocelesti n'auraient la possibilité de boucler ce dossier que si le PSG ou le joueur accepte de faire un sacrifice financier. Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, le club italien aurait une autre possibilité : négocier un échange entre Patrick van Aanholt et Vedat Muriqi avec Galatasaray.

Alors qu'il ne figure pas du tout dans les plans de Mauricio Pochettino cette saison, Layvin Kurzawa fait plus que jamais office d'indésirable au PSG. A tel point que le club de la capitale devrait faire tout son possible pour se débarrasser de lui au mois de janvier. Alerté par la situation de Layvin Kurzawa, la Lazio serait prête à profiter de l'aubaine pour le recruter cet hiver. Toutefois, les Biancocelesti auraient besoin d'un coup de pouce pour réussir à boucler ce dossier.

Layvin Kurzawa doit baisser son salaire pour partir