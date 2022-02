Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture se confirme avec Robert Lewandowski !

Publié le 27 février 2022 à 16h15 par D.M.

Surveillé par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, Robert Lewandowski attend toujours un signe du Bayern Munich pour prolonger son contrat.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Robert Lewandowski est l’un des profils surveillés par le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Ce dimanche, l’international polonais s’est prononcé sur une possible arrivée à Paris. « Quelle serait ma réponse si le PSG m’appelle pour succéder à Mbappé ? Déjà, je ne sais pas ce qui va se passer avec Mbappé. Je suis contrat avec le Bayern jusqu’en 2023 donc je n’y pense pas encore » a confié le joueur dans un entretien à Téléfoot . Pourtant ce samedi, Lewandowski a lâché une phrase, qui suscite des interrogations.

Aucune négociation entre le Bayern Munich et Lewandowski