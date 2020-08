Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier colossal de Leonardo plombé par une réunion au sommet !

Publié le 6 août 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 6 août 2020 à 14h36

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Kalidou Koulibaly devrait finalement s’éloigner du Parc des Princes. Manchester City, qui lorgne également sur le roc défensif de Naples, est en train de prendre une belle longueur d’avance.

Ces derniers jours, Thiago Silva a lui-même confirmé qu’il ne porterait plus les couleurs du PSG la saison prochaine puisque son contrat prendra fin en septembre : « C’est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je respecterai cette décision jusqu’à la fin », a indiqué le défenseur central brésilien. Du coup, pour assurer sa succession, Leonardo songerait à plusieurs profils de prestige comme David Alaba (Bayern Munich), Milan Skriniar (Inter Milan) ou encore Kalidou Koulibaly (Naples). Mais ce dernier devrait finalement s’éloigner du PSG dans les prochains jours…

City prend les devants pour Koulibaly

En effet, Foot Mercato révèle ce jeudi que Txiki Begiristain, le directeur sportif de Manchester City, aurait intensifié les discussions avec l’entourage de Kalidou Koulibaly ces deux dernières semaines. Il aurait d’ailleurs indiqué à Fali Ramadani, agent du défenseur sénégalais, qu’il était disposé à lui offrir un salaire XXL chez les Skyblues . Par conséquent, les deux parties auraient prévu de se rencontrer la semaine prochaine, et une première offre officielle pourrait voir le jour d’ici cet entretien au sommet. Et même si, en plus du PSG, Manchester United lorgne également sur Kalidou Koulibaly, c’est donc Manchester City qui semble aujourd’hui le mieux positionné pour rafler la mise avec le roc défensif de Naples. D’autant que le club italien ne le retiendra pas…

Naples attend 90M€