Mercato - PSG : Un dossier chaud est déjà réglé !

Publié le 26 avril 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG souhaite conserver Marquinhos et travaille activement sur sa prolongation de contrat, le défenseur central brésilien a affiché un discours rassurant sur son avenir.

Actuellement engagé jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Marquinhos (27 ans) fait l’objet de négociations en coulisses pour une prolongation de contrat de deux ans, alors que le défenseur brésilien est devenu au fil des années un élément indispensable du projet QSI. Et en attendant que cette fameuse prolongation soit actée, Marquinhos a fait passer un message très clair sur son avenir au PSG dimanche au micro du Canal Football Club.

« Si je peux faire toute ma vie ici, ça m’ira très bien »