Mercato - PSG : Un départ à Paris dicté par un ancien de l'OM ?

Axel Cornic

Peu utilisé depuis le début de la saison, Nordi Mukiele pourrait devenir un véritable atout pour Luis Enrique au cours des prochaines semaines, avec notamment l’absence d’un Achraf Hakimi occupé par la CAN. Mais le mercato hivernal va compliquer la tâche du Paris Saint-Germain, puisque l’international tricolore semble avoir la cote à l’étranger.

Les stars asiatiques et africaines vont délaisser la Ligue 1 cet hiver et cela va notamment concerner le PSG, qui va voir sa défense être encore plus fragilisée après les blessures de Nuno Mendes ainsi que de Presnel Kimpembe. Mais la solution pourrait venir du banc...

Mukiele, l’homme de l’hiver parisien ?

Car Nordi Mukiele devrait avoir un plus grand temps de jeu au cours des prochaines semaines, sachant d’ailleurs qu’il a le grand atout de pouvoir quasiment évoluer sur tout le front de la défense. Il faudra toutefois faire attention au mercato, puisque les médias italiens assurent que l’AC Milan souhaiterait s’attacher les services du joueur du PSG.

Marcelino peut décider de l’avenir du dossier