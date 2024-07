Mercato - PSG : Un crack prêt à faire une folie !

La rédaction

Le PSG et le Real Madrid continuent de se tirer la bourre. Après avoir arraché Kylian Mbappé au club de la capitale, les Merengue pourraient de nouveau venir perturber le mercato parisien. Cette fois-ci, les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont mis le grappin sur Leny Yoro et auraient la préférence du joueur. À tel point que le défenseur central serait prêt à attendre une année supplémentaire pour rejoindre la Maison Blanche libre de tout contrat.

Le Real Madrid risque bien de contrecarrer les plans du PSG cet été. Les champions d’Espagne et de France se penchent tous les deux sur le profil de Leny Yoro. Si les Franciliens seraient prêts à investir plus d’argent que les Merengue , le club de la capitale espagnole serait le choix numéro un du joueur de 18 ans. À tel point que le défenseur central serait prêt à mettre une immense pression sur le LOSC, en refusant de prolonger et partant libre la saison prochaine, ne permettant alors pas à son club de récupérer le moindre centime.

Mercato - PSG : La presse italienne relance un énorme feuilleton ! https://t.co/pNSTwi15qB pic.twitter.com/VMIvG1LHuG — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Leny Yoro prêt à attendre l’an prochain

D’après les informations de The Athletic , Leny Yoro est prêt à tout pour rejoindre le Real Madrid. Si les Merengue et le LOSC ne parvenaient pas à tomber d’accord cet été, le natif de Saint-Maurice serait prêt à attendre l’année prochaine pour rallier la Liga. Son contrat aurait alors expiré, et il pourrait décider de son avenir comme il l’entend.

Lille veut 60M€, le Real Madrid refuse