Mercato - PSG : Un crack dit tout sur sa signature à Paris

Attendu au début du mois de janvier à Paris, Gabriel Moscardo a attendu quelques jours avant de pouvoir s'engager avec le PSG. La faute a une blessure au pied gauche, qui a failli lui coûter son transfert. Ce jeudi, le milieu de terrain de 18 ans a enfin signé son contrat et a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs. Il a raconté ses impressions.

Gabriel Moscardo est passé par toutes les émotions ces derniers jours. Alors qu'il devait accompagner Lucas Beraldo au début du mois de janvier, le milieu de terrain a été recalé à la visite médicale à cause d'une blessure au pied. Le PSG souhaitait qu'il se fasse opérer avant d'acter son arrivée, mais le Corinthians voulait être fixé très vite. Finalement, un accord a été trouvé entre les deux parties. Moscardo s'est engagé jusqu'en 2028, mais sera prêté au club brésilien jusqu'à la fin de la saison. Loin de ces désaccords, le milieu de terrain est ravi de pouvoir débuter son aventure européenne.

Moscardo en plein rêve

« Je suis très heureux d'être ici avec vous et d'avoir signé au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui est certainement le plus beau jour de ma vie en signant pour Paris. J’espère rendre les fans très heureux dans les années à venir (...) Je me sens prêt, je m'y prépare depuis des années. J'apprends l'anglais depuis 5 ans et bien sûr, quand j’arriverai en juillet, j'étudierai aussi le français. Je suis prêt. J'ai déjà fait quelques voyages en Europe et je me suis toujours senti bien ici. J'ai senti que c'était l'endroit idéal pour moi et je suis sûr que je vais bien m'adapter à Paris » a confié Moscardo à PSG TV.

