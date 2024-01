Mercato - PSG : Mbappé sous pression avec un ultimatum ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid ne semble pas encore avoir fait une croix définitive sur son rêve de recruter Kylian Mbappé. Et pour cause, une offre contractuelle aurait été transmise à l’attaquant du PSG qui pourrait être agent libre en fin de saison. Le Real Madrid attendrait une réponse au fil des semaines. Explications.

On prend les mêmes et on recommence. Kylian Mbappé et le Real Madrid sont une nouvelle fois liés par la presse en marge de la fenêtre estivale des transferts. Le contrat de Mbappé au PSG prendra fin le 30 juin prochain et aucune décision n’a été prise par le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale selon l’information du 8 janvier du 10sport.com.

Le Real Madrid dégaine et aimerait être rapidement fixé

Pour autant, ESPN annonce ce jeudi que le Real Madrid aurait soumis une offre contractuelle à Kylian Mbappé et son entourage. De plus, les hauts représentants du club madrilène exigeraient une réponse définitive du capitaine de l’équipe de France lors des prochaines semaines afin de pouvoir programmer son mercato d’été. D’autres sources contactées par ESPN auprès du clan Mbappé cette fois-ci, affirment qu’il ne disposerait pas d’une date butoir pour trancher.

Une offre du Real Madrid inférieure à celle de 2022 ?