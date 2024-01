Mercato - OM : Ça bouge beaucoup à Marseille, Longoria se justifie

Thibault Morlain

Comme l’an dernier, le mercato hivernal est très mouvementé à l’OM. En effet, alors que Renan Lodi a fait ses valises, le club phocéen a déjà fait venir 3 nouveaux joueurs pour Gennaro Gattuso et ce n’est peut-être pas encore terminé. D’ici la fin du mois de janvier, ça devrait encore bouger à l’OM. En attendant, Pablo Longoria s’est justifié à propos de ces mouvements à Marseille.

Pour cette seconde partie de saison, l’OM va se présenter avec un visage quelque peu différente. En effet, ce mois de janvier, Gennaro Gattuso voit son effectif évoluer, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. L’OM a déjà recruté 3 joueurs avec Jean Onana, Ulisses Garcia ainsi que Faris Moumbagna. Mais voilà que Marseille attend encore d’autres recrues en ce mois de janvier et face à toutes ces opérations, des explications ont été réclamées à Pablo Longoria.

Les explications du mercato de l’OM

Ce jeudi, Pablo Longoria s’est présenté devant les journalistes à l’occasion de la présentation d’Ulisses Garcia. Le président de l’OM s’est alors justifié à propos de son mercato hivernal, expliquant : « En décembre, l'objectif était de donner de la continuité à l'effectif actuel. On avait besoin d'un joueur à gauche et au milieu de terrain. Un club n'est pas un fleuve qui va dans la même direction, il y a certains changements dans nos plans, comme l'offre pour Renan Lodi. On a aussi considéré que c'était important d'avoir un joueur offensif avec des qualités différentes, c'est pour cela qu'on a recruté Faris. On considérait que ce profil nous manquait, on a eu l’opportunité ».

« Etre prêts pour les différentes circonstances »