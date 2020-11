Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de théâtre à prévoir... avec Verratti ?

Publié le 9 novembre 2020 à 0h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Marco Verratti pourrait bien avoir des envies de départ.

Il n’a que 27 ans, mais Marco Verratti est le taulier du projet QSI. L’international italien est en effet le joueur ayant la plus grande longévité au Paris Saint-Germain, depuis le départ de Thiago Silva. Un statut qui lui va plutôt bien, puisqu’il est l’un des joueurs majeurs du PSG depuis son arrivée en 2012, en provenance de Pescara. Il a d’ailleurs plusieurs fois déclaré être plus qu’heureux à Paris, même si au fil des années il a été lié à des départs au FC Barcelone, ou à la Juventus. « Pendant ces huit années, j'ai toujours joué avec de grands champions et en ce moment, il ne me vient pas à l'esprit de quitter le PSG, je m'y sens bien, et puis on verra à l’avenir » a déclaré début octobre Verratti, lors d’un rassemblement avec la sélection nationale.

« Il y a la possibilité de voir Verratti quitter le PSG »