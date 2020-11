Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce message fort sur le transfert de Wesley Fofana !

Publié le 9 novembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Débarqué à Leicester en provenance de l’ASSE, Wesley Fofana (19 ans) doit maintenant s'adapter en Angleterre. Mais il y arrive très bien selon son nouveau coéquipier, Youri Tielemans.

Alors que l’ASSE connaît des heures très difficiles depuis le départ de nombreux joueurs majeurs, dont Wesley Fofana, le jeune Français découvre un autre championnat, la Premier League. Si Claude Puel a essayé de remplacer son joyau avec l’arrivée en prêt de Panagiotis Retsos, en provenance du Bayer Leverkusen dans les dernières heures du mercato, l’ASSE n’arrive plus à trouver le rythme, pour le moment. Les Foxes , eux, sont, pour le moment, 5e et Wesley Fofana a, lui, déjà disputé 6 matches sous ses nouvelles couleurs et montré d’énormes qualités.

« C’est un jeune joueur bourré de talent »