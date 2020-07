Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 30M€ pourrait bien se dessiner…

Publié le 2 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Toujours à l’affût sur le marché afin de recruter un voire deux milieux de terrain pour le PSG cet été, Leonardo pourrait bien avoir une opportunité en or à saisir dans le dossier Lorenzo Pellegrini.

Hormis Sergej Milinkovic-Savic qui est la priorité, mais aussi la piste la plus onéreuse de Leonardo cet été, le directeur sportif du PSG pense aussi à Ismaêl Bennacer ou encore à Lorenzo Pellegrini, comme le10sport.com vous l’expliquait courant juin. Le milieu de terrain de 24 ans dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022. Cependant, à cause de la réalité économique actuelle, l’AS Roma serait susceptible de laisser partir des cadres dotés d’une belle valeur marchande sur le marché, à l’instar de Lorenzo Pellegrini.

La Roma contrainte de vendre Pellegrini ?