Mercato - PSG : Un champion d’Europe s’annonce à Paris !

Même s'il peine à se montrer aussi convaincant avec le PSG qu'en sélection espagnole avec qui il a été sacré champion d'Europe l'été dernier, Fabian Ruiz semble avoir pris une décision radicale pour son avenir et souhaite rester au PSG en 2025. Il ne devrait donc pas quitter le Parc des Princes dans l'immédiat.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz (28 ans) envisage-t-il un transfert dans les mois à venir ? Le milieu de terrain espagnol cartonne avec sa sélection nationale, mais peine à afficher un niveau de jeu aussi convaincant en club sous la tunique parisienne. En dépit de ce constat, Ruiz a déjà tranché pour son avenir au PSG.

Ruiz souhaite rester au PSG

Selon les révélations du média espagnol AS, Fabian Ruiz n'envisage pas de quitter le PSG lors du mercato hivernal. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable, l'international ibérique se sent bien à Paris, et AS précise d'ailleurs que Luis Enrique a confiance en son joueur. Aucun transfert ne semble donc prévu en 2025 pour Ruiz.

La C1 en ligne de mire

D'ailleurs, en novembre dernier dans un entretien accordé à Sport Bild, Fabian Ruiz affichait son envie de remporter des titres majeurs au PSG : « Ce n'est un secret pour personne, gagner la Ligue des champions avec le PSG et le titre de champion du monde avec l'Espagne serait pour moi un rêve d'enfant absolu », expliquait le champion d'Europe espagnol.