Mercato - PSG : Un buteur vend la mèche pour son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le viseur du PSG qui est en quête d’un buteur avant la clôture du mercato estival, Jonathan David s’est confié sans détour sur son futur au LOSC mardi soir. Et l’international canadien, qui affiche un discours très évasif à ce sujet, a peut-être vendu la mèche quant à son transfert.

Jonathan David (24 ans) au PSG, faut-il vraiment y croire ? Une folle rumeur circule quant à un intérêt de Luis Campos pour le buteur canadien du LOSC, qui pourrait débarquer afin de pallier l’absence sur blessure de Gonçalo Ramos pour les trois mois à venir au PSG. Et alors qu’il a contribué à la victoire du LOSC mardi soir en match de barrages de la Ligue des Champions face au Slavia Prague (2-0), David s’est justement confié sur son futur.

« On verra… »

Le buteur canadien a effectué une première sortie médiatique au micro de Canal + dès sa sortie du terrain : « Est-ce que je serai toujours Lillois à la fin du mercato? C'est la question qu'on se pose, pour l'instant je suis encore là, je m'amuse avec cette équipe, je prends du plaisir sur le terrain. Après on verra. On ne sait jamais ce que le futur nous réserve, donc c'est pour ça que je dis ça. Je réalise que je suis important pour le club et pour les supporters. Il y a de bonnes chances que je sois encore à Lille. Mon envie c'est d'être ici, je suis encore un an sous contrat ici, si je peux passer ma saison ici, pourquoi pas », confie David, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le LOSC.

« Ce n’est pas exactement clair »

David a confirmé ce discours très énigmatique sur son avenir en zone mixte quelques instants plus tard : « On ne discute pas encore de prolongation. Ça peut venir. On verra. Je ne sais pas. Prolonger ? On en a parlé un peu avec le président. Mais je pense qu'une fois le mercato fermé, on pourra discuter un peu plus calmement. Ce que je veux ? Ce n'est pas exactement clair. Je dois y réfléchir. C'est pour ça que je n'ai pas encore discuté ». De bon augure pour le PSG s’il souhaite vraiment recruter le buteur canadien ?