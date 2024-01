Mercato - PSG : Un attaquant va déjà repartir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté l'été dernier par Benfica, Gonçalo Ramos a déjà vu le PSG lever son option d'achat. Au total, le club de la capitale a déboursé 80M€ pour recruter le buteur portugais. Cependant, depuis son arrivée, il joue peu ce qui suscite des doutes concernant l'avenir de Gonçalo Ramos à Paris. Quoi qu'il en soit, s'il venait à partir, le numéro 9 parisien ne manquerait pas d'opportunités sur le marché.

«Il pourra toujours rebondir si ça ne fonctionne pas au PSG»

« Inquiet ? Non. Gonçalo Ramos a déjà prouvé à Benfica, en Ligue des champions. Terminer meilleur buteur au Portugal, ce n’est pas si facile que ça. Marquer des buts en Ligue des champions, aussi. Il a déjà démontré dans un grand club européen où les joueurs sont habitués à jouer sous la pression. La pression est plus compliquée à Benfica qu’au PSG. Je ne suis pas inquiet car il pourra toujours rebondir si ça ne fonctionne pas au PSG. Il y aura toujours des prétendants, un peu à l’image de João Félix qui a toujours des clubs. Mais il a encore le temps pour s’imposer à Paris, être dans la rotation », assure le correspondant pour Record auprès de Foot Mercato .

«On sait que beaucoup de clubs recherchent un 9»