Mercato - PSG : Une opération à 100M€ programmée pour oublier Mbappé ?

Publié le 2 mai 2022 à 23h45 par Dan Marciano

A en croire la presse italienne, le PSG penserait à Victor Osimhen. Lié au Napoli jusqu'en 2025, l'ancien attaquant du LOSC aurait aussi des touches en Angleterre.

Le secteur offensif du PSG pourrait faire l'objet de quelques modifications durant l'intersaison. Comme annoncé par le 10Sport.com, Kylian Mbappé hésite toujours entre une prolongation de contrat et un départ au Real Madrid. Quant à Angel Di Maria, il devrait quitter le club à la fin de cet exercice. Le PSG pourrait donc avoir besoin de renforts en attaque. La direction parisienne a commencé à se pencher sur le prochain mercato estival et aurait, notamment, posé son regard en Italie.

Le PSG sur les traces de Victor Osimhen ?