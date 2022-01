Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prêt à prendre une décision radicale pour Kurzawa ?

Publié le 17 janvier 2022 à 20h15 par B.L.

Devenu indésirable au PSG, Layvin Kurzawa pourrait être amené à changer d'air cet hiver. Alors que Chelsea se serait intéressé au Français, Thomas Tuchel pourrait empêcher une éventuelle arrivée du latéral gauche chez les Blues.

Cette saison, Layvin Kurzawa n'a joué que neuf petites minutes en match officiel sous le maillot du PSG, au mois d'août dernier lors de la défaite contre Lille (1-0) au Trophée des Champions. Depuis, le latéral gauche n'a plus été utilisé par Mauricio Pochettino. Par conséquent, Layvin Kurzawa est invité à trouver un nouveau point de chute cet hiver. En quête d'un latéral gauche, Chelsea se serait renseigné pour le Français d'après les informations de RMC Sport révélées dimanche. Néanmoins, Thomas Tuchel ne semblerait pas être enclin à accueillir le joueur de 29 ans.

« Kurzawa n’a pas la meilleure relation avec Thomas Tuchel »