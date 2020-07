Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a de quoi s’inquiéter pour Paredes...

Publié le 29 juillet 2020 à 23h15 par A.C.

Très apprécié par Thomas Tuchel, Leandro Paredes serait toujours dans le viseur d’un grand club étranger.

D’abord critiqué et abonné au banc, Leandro Paredes semble peu à peu s’être fait une place au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, Thomas Tuchel a même décidé de sacrifier Marco Verratti pour la finale de la Coupe de France face à l’ASSE (1-0), au profit de l’Argentin. « C’était un choix entre lui et Leandro Paredes » a déclaré le coach du PSG. « C’est une décision pour Leo parce qu’il a joué le dernier match contre Dortmund, il a été très très fort. C’est pour ça que j’ai décidé de laisser les deux (avec Gueye) ensemble ». Avec la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions qui s’approchent, Paredes semble donc toujours plus au centre du projet du PSG.

La Juventus n’a pas oublié Paredes