Mercato - PSG : Ce cador européen qui ne lâcherait rien pour Leandro Paredes !

Publié le 17 juillet 2020 à 1h15 par T.M.

Après avoir rencontré quelques difficultés, Leandro Paredes semble enfin avoir trouvé sa place au PSG. Il n’empêche qu’un départ pourrait toujours intervenir cet été pour l’Argentin.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Leandro Paredes a déjà quelques idées pour son avenir. Dernièrement, l’Argentin réaffirmait notamment son envie de retourner un jour à Boca Juniors, assurant : « La dernière étape, ce sera un retour à Boca Juniors ». Un objectif plutôt à long terme pour le protégé de Thomas Tuchel, qui a désormais avoir trouvé sa place avec le club de la capitale. De quoi lui assurer une place dans l’effectif pour l’avenir ? Ces derniers mois, un départ de Paredes a été évoqué à plusieurs reprises et visiblement, le joueur du PSG aurait toujours la cote sur le marché des transferts, surtout auprès d’un cador européen.

La Juventus pense toujours à Paredes !