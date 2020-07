Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur de la Juventus est encore loin d'imiter Miralem Pjanic !

Publié le 29 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

Dernièrement, il a été annoncé que Mattia De Sciglio était toujours dans les petits papiers du FC Barcelone. Toutefois, la réalité pourrait bien être différente en ce qui concerne le joueur de la Juventus.

Mattia De Sciglio ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Un temps annoncé dans le viseur du FC Barcelone dans le cadre de l’échange avec Arthur Melo et Miralem Pjanic, l'Italien n'a finalement pas fait partie de l'opération qui s'est conclue entre les Catalans et la Juventus. Suite à cela, l’avenir de Mattia De Sciglio semblait s’écrire encore à Turin. Cependant, d’après les dernières informations venues d’Italie, l’international italien serait toujours courtisé par le Barça…

Pas de contact entre le Barça et la Juve ?