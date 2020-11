Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est défendu par une star du vestiaire !

Publié le 9 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

L’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du PSG étant clairement en train de s’assombrir, Angel Di Maria a pris position dans ce dossier en assurant la défense du technicien allemand.

Malgré la victoire plutôt convaincante du PSG samedi soir en championnat contre Rennes (3-0), la situation personnelle de Thomas Tuchel continue de faire couler beaucoup d’encre. En fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, certains choix tactiques du technicien allemand interpellent, et son malaise en interne avec Leonardo n’arrange rien. Pourtant, certains joueurs du PSG n’hésitent pas à apporter leur soutien envers Tuchel, et c’est notamment le cas d’Angel Di Maria.

« Il a toute notre confiance »