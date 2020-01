Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a empêché une catastrophe provoquée par Emery !

Publié le 26 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Homme de base de Thomas Tuchel, Angel Di Maria reconnait que c'est le technicien allemand qui l'a convaincu de rester au PSG où il a prolongé son contrat.

Recruté en 2015, Angel Di Maria a fait les frais des arrivées de Neymar et Kylian Mbappé durant l'été 2017. En effet, Unai Emery n'avait pas hésité à mettre sur le banc l'Argentin afin d'aligner la MCN. Une situation qui a poussé le Fideo à se poser des questions sur son avenir. Durant l'été 2018, à un an de la fin de son contrat, Angel Di Maria a effectivement songé à quitter le PSG. Mais Unai Emery n'a pas été conservé et Thomas Tuchel a débarqué. Un changement qui a tout changé, puisque le technicien allemand a convaincu l'ancien joueur du Real Madrid de rester et de prolonger au PSG comme le raconte Angel Di Maria.

Tuchel a convaincu Di Maria de rester