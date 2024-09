Mercato - PSG : Transfert à 20M€, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a lancé son mercato par le transfert de Matvey Safonov, qui a débarqué pour 20M€ en provenance de Krasnodar. Une recrue qui a surpris puisque le club parisien avait déjà Arnau Tenas dans son effectif pour assurer le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens.

Le recrutement de Safonov interroge

« Je me demande ce qu'il apportera de plus qu'Arnau Tenas, qui avait été une doublure plus que correcte à Gigio Donnarumma quand il avait joué la saison passée. Il avait été recruté avec la promesse d'un jeu au pied assez bon », lance-t-il au micro de France Bleu Paris, avant de poursuivre.

«C'est une vraie curiosité»

« C'était vraiment très propre. Safonov, c'est difficile de se faire un avis aussi rapidement, par contre, quelle plus-value par rapport à Arnau Tenas et qui justifie que le PSG a dépensé 20M€ sur lui ? C'est une vraie curiosité. J'ai hâte d'avoir une réponse à cette question », ajoute Alexandre Aflalo.