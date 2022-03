Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel fait une fleur à Mauricio Pochettino !

Publié le 20 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Souhaitant tenter sa chance avec Thomas Tuchel, la direction de Manchester United devrait se faire une raison quant à l’indisponibilité immédiate de l’entraîneur. De quoi faire les affaires de Mauricio Pochettino pour son avenir après son départ du PSG.

Alors que cela fera seulement un an et demi qu’il aura débarqué au PSG, Mauricio Pochettino ne devrait pas honorer son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’à son terme. En effet, notamment en raison de l’élimination prématurée de ses hommes en 1/8ème de finale de la Ligue des champions, Pochettino semblerait être condamné et un licenciement en fin de saison se profilerait. Pour la suite, Mauricio Pochettino songerait à prendre la suite de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. Néanmoins, Thomas Tuchel pourrait lui faire de l’ombre.

Tuchel ne compterait pas trancher de sitôt pour son avenir