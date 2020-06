Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a de la suite dans les idées !

Publié le 30 juin 2020 à 15h15 par Th.B.

Alors que le contrat de Thiago Silva a officiellement été prolongé jusqu’à la fin de la saison, le capitaine du PSG aurait une préférence pour son avenir.

C’était dans l’air depuis quelques temps, mais ce lundi soir, le PSG a officialisé la chose. Sous contrat jusqu’au 30 juin, Thiago Silva a vu son bail prolongé de deux mois avec le club de la capitale, soit jusqu’à la fin de la saison. Le capitaine du PSG pourra donc disputer les finales des deux coupes nationales ainsi que le quart de finale de Ligue des champions, voire plus si le PSG parvient à se qualifier. Mais que fera-t-il une fois que son contrat sera arrivé à expiration ? Le10sport.com vous révélait un contact entre Thiago Silva et Carlo Ancelotti dernièrement. Everton semble être le club le plus apte à s’attacher ses services en l’état actuel des choses.

Thiago Silva rêverait de Premier League !