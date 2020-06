Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Thiago Silva, Choupo-Moting et Sergio Rico prolongés !

Publié le 29 juin 2020 à 20h55 par La rédaction mis à jour le 29 juin 2020 à 21h04

Le PSG a annoncé ce lundi les prolongations de Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico. Les trois joueurs resteront à Paris jusqu’à la fin des compétitions officielles de la saison.

Après Layvin Kurzawa, le PSG a officialisé trois nouvelles prolongations. En fin de contrat, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting ont prolongé leur contrat de quelques semaines afin qu’ils puissent disputer la finale des deux coupes nationales (finale de la Coupe de France face à l'ASSE le 24 juillet et la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon le 31 juillet), mais aussi la fin de la Ligue des champions. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico va également rester au PSG jusqu’à la fin de la saison afin d’aider le club parisien à remporter le plus de trophées.