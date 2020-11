Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Motta reçoit une première réponse !

Publié le 11 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Thiago Motta fait partie des noms pressentis pour venir remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Leonardo a dégagé une tendance très claire sur ce dossier.

« Entraîner le PSG ? C'est très flatteur et positif qu'on parle de moi. C'est de la fierté et je me sens heureux. Quand t'as la reconnaissance des supporters dans un club où j'ai passé la majorité de ma carrière, ça me fait très plaisir. J'espère peut-être un jour redonner la confiance qu'ils m'ont donnée (…) Mes idées sont toujours celles d’un football offensif. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense que c’est compatible avec ça » , expliquait dernièrement Thiago Motta sur les rumeurs qui le placent parmi les pistes les plus probables pour remplacer Thomas Tuchel au PSG. Mais le jeune entraîneur italien, ancien joueur du club de la capitale, est-il vraiment une option envisagée par Leonardo ?

« Il n’y a rien aujourd’hui »