Mercato - OM : Villas-Boas est capable de tout plaquer…

Publié le 11 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Déjà passé proche d’un départ de l’OM cet été, André Villas-Boas n’est pas encore fixé pour son avenir au club. Et l’un de ses anciens collaborateurs estime qu’il pourrait décider de s’en aller si le contexte marseillais ne lui correspond plus.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas n’a encore apporté aucune garantie sur sa présence au club la saison prochaine. L’entraîneur portugais, qui avait déjà bien failli claquer la porte du club phocéen l’été dernier après le renvoi d’Andoni Zubizarreta, avait finalement décidé de rester malgré quelques tensions avec la direction de l’OM. Mais si ce genre de scénario venait à se reproduire, Villas-Boas pourrait tout plaquer…

« Il est tout à fait capable d'arrêter sans rien demander »