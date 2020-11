Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 11 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG, ainsi que celui d’autres joueurs majeurs de l’effectif, Leonardo a annoncé du mouvement mardi.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé prolongeront-t-ils avec le club de la capitale dans les mois à venir ? Ces deux dossiers, au même titre que l’avenir d’Angel Di Maria ou encore Juan Bernat, vont devoir être réglés rapidement par Leonardo afin de s’assurer au plus vite de leur présence à long terme au PSG. Et le dirigeant brésilien a d’ailleurs annoncé du mouvement pour Neymar et Mbappé…

« On a engagé des discussions »