Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste déjà écartée pour l'avenir d'Eriksen ?

Publié le 11 novembre 2020 à 7h15 par A.D.

Dans une situation plus que compliquée à l'Inter, Christian Eriksen pourrait partir au mois de janvier, et pourquoi pas rejoindre le PSG. Offert par Tottenham à l'hiver 2020, l'international danois ne devrait d'ailleurs faire son retour chez les Spurs.

Transféré à l'Inter en janvier 2020, Christian Eriksen est loin de s'épanouir à Milan. Depuis son arrivée chez les Nerazzurri , l'international danois est en grande difficulté et peine à emmagasiner du temps de jeu. Une situation qui aurait pu profiter à Leonardo lors du dernier mercato estival. En quête de nouveaux joueurs au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG aurait songé à recruter Christian Eriksen, mais ce dernier est finalement resté en terres italiennes. Alors que l'ancien de Tottenham est toujours en difficulté à l'Inter, Leonardo n'aurait pas tiré un trait sur lui, bien au contraire. Toutefois, il ne manquerait pas de concurrents. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport , le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Bayern Munich, au Borussia Dortmund et au Hertha Berlin pour Christian Eriksen. Et alors un retour vers Tottenham aurait pu être envisagé, il n'en serait rien.

Aucun rapatriement prévu pour Christian Eriksen ?