Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain recrutement s’annonce déjà compliqué…

Publié le 11 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Avec la crise actuelle du Covid-19 qui frappe les finances du monde entier, et notamment le secteur du sport, Leonardo a expliqué que le PSG serait contraint d’être très raisonnable lors des prochaines périodes de mercato.

Hormis le recrutement définitif de Mauro Icardi qui a été négocié à hauteur de 55M€ avec l’Inter Milan, le PSG n’a réalisé aucune grosse dépense au cours du mercato estival. La faute à des moyens financiers assez limités, et pour cause, la crise sanitaire du Covid-19 a impacté les finances des clubs du monde entier. Mais les supporters du PSG peuvent-t-ils s’attendre au retour d’un recrutement très ambitieux dans les mois à venir ?

« Cette année, on perdra encore plus »