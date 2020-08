Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Alcantara aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 14 août 2020 à 12h15 par A.D.

En concurrence avec Liverpool et Manchester City, le PSG a déjà formulé une offre proche de près de 30M€ pour Thiago Alcantara. Alors qu'il voudrait donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, le milieu de terrain du Bayern aurait refusé une offre de prolongation.

En fin de contrat en juin 2021, Thiago Alcantara pourrait quitter le Bayern cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Une information qui n'a pas échappé à Liverpool, Manchester City et au PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est prêt à se mêler à la lutte pour Thiago Alcantara malgré la concurrence de Jürgen Klopp et de Pep Guardiola. D'ailleurs, selon nos indiscrétions du 1er août, le directeur sportif du PSG a déjà lancé l'assaut pour le milieu de terrain du Bayern. Alors que l'écurie bavaroise souhaite récupérer une somme proche de 30M€, le club de la capitaine a formulé une offre de cet ordre et les discussions seraient en cours entre les parties. De son côté, Thiago Alcantara aurait déjà pris sa décision pour son avenir.

Thiago Alcantara bien décidé à faire ses valises ?