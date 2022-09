Foot - Mercato - PSG

Tenu en échec pour ce transfert, Campos aura une deuxième chance

Publié le 17 septembre 2022 à 01h30 par Thomas Bourseau

À l’intersaison, Luis Campos avait pour objectif de recruter un attaquant pour combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo. Le nom de Rafael Leao a été lié au PSG. Et alors que Chelsea aurait déjà tenté sa chance, les Blues reviendront à la charge et le Paris Saint-Germain pourrait également se distinguer selon Gianluca Di Marzio.

Alors qu’Arnaud Kalimuendo a plié bagage lors de la première quinzaine du mois d’août pour rejoindre le Stade Rennais, Christophe Galtier avait réclamé un renfort dans le secteur offensif du PSG pour combler ce vide. Et le conseiller football du Paris Saint-Germain, en la personne de Luis Campos, avait notamment coché le nom de Rafael Leao.

Chelsea s’est fait recaler par le Milan AC pour une offre de… 80M€ !

Mais le PSG n’était pas seul sur les rangs puisque Chelsea avait tenté sa chance comme le directeur technique du Milan AC, en la personne de Paolo Maldini, l’a fait savoir à Sky Sport ces dernières heures, en vain. « Nous avons refusé l'offre verbale de Chelsea pour Leão. » . Pour TMW , le journaliste Gianluca Di Marzio, est revenu sur l’offensive de Chelsea pour le transfert de Rafael Leao. « Dans un marché où tous les clubs doivent compter avec les coûts et les budgets à maintenir en ordre, l'AC Milan a renvoyé une offre de 70-80 millions d'euros présentée par Chelsea. Dans les derniers jours du mercato, en effet, le club anglais a essayé de faire 'vaciller' les Rossoneri en mettant sur la table une offre très riche : une proposition, cependant, déclinée par Maldini et Massara ».

Le Milan AC veut prolonger Rafael Leao

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rafael Leao pourrait enclencher des discussions avec le Milan AC au sujet d’une prolongation comme Paolo Maldini l’a affirmé au micro de Sky Sport . « Nous sommes actuellement en pourparlers pour prolonger les contrats d'Ismael Bennacer, Pierre Kalulu et Rafael Leão. Nous voulons qu'ils restent, mais c'est aussi aux joueurs de décider ».

Chelsea va revenir à la charge, et ne sera pas seul