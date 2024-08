Mercato - PSG : Signature en vue pour cette star ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début du mercato estival, le PSG a eu dans son viseur énormément de joueurs. Parmi eux, Joshua Kimmich semblait être une piste fiable pour la défense. Le grand joueur du Bayern Munich, présent au club depuis 2015, semblait être sur le départ à l'approche de la fin de son contrat et ses quelques soucis relationnels. Finalement la piste a été abandonnée puisque les choses semblent s'arranger : l'Allemand devrait finir par prolonger.

Incontournable du Bayern Munich, Joshua Kimmich faisait partie des cibles du PSG cet été. Les dirigeants ont fait des avances au joueur de 29 ans mais celui-ci n'aurait jamais vraiment eu l'intention de partir loin de son club. Sous contrat jusqu'en 2025, il devrait prendre une autre décision après avoir mis les choses au clair.

Mercato - PSG : Le calvaire continue pour ce crack ! https://t.co/WKtEnGAX3k pic.twitter.com/IU8V8wqznB — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Kimmich ne part plus

Alors que l'on pouvait constater une légère distance entre le Bayern Munich et Joshua Kimmich ces derniers temps, le polyvalent défenseur allemand de 29 ans ne devrait pas quitter les Bavarois cet été. Ces derniers étaient disposés à s'en débarrasser pour récupérer un peu d'argent pour éviter de le laisser partir libre l'année prochaine.

Une prolongation attendue

D'après les informations de Sky Sport Allemagne, cette histoire est désormais terminée et Joshua Kimmich devrait même signer une prolongation de contrat avec le Bayern Munich. L'homme aux 92 sélections avec la Mannschaft se sent bien en Bavière et il serait plutôt logique de le voir prendre cette décision.