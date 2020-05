Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sandro Tonali a son avenir entre les mains !

Publié le 8 mai 2020 à 23h15 par A.C.

Courtisé par le Paris Saint-Germain, la Juventus, le FC Barcelone ou encore Manchester City, Sandro Tonali pourrait bien décider de son avenir.

Véritable révélation de la saison en Serie A, Sandro Tonali ne manque pas de courtisans. Le Paris Saint-Germain en tête ! Selon nos informations, Leonardo fait tout son possible pour recruter le prodige de Brescia. Le directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs demandé à Marco Verratti de convaincre son jeune compatriote de poser ses valises à Paris. C’est pourtant la Juventus qui tient la corde pour le milieu de 20 ans et la presse italienne a également évoqué l’intérêt du FC Barcelone, de Manchester City, de l’Inter et du Napoli.

Tonali aura le dernier mot