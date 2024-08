Mercato - PSG : Riolo plombe un départ à Barcelone en direct

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand joueur d'expérience en défense, Danilo Pereira fait partie des joueurs que le PSG souhaitait voir partir cet été. Le Portugais de 32 ans, recruté en 2020, fait l'objet de convoitises de la part de plusieurs grands clubs européens. C'est le cas du FC Barcelone d'après les dernières informations. Mais l'opération semble très compliquée à finaliser quand on connaît les difficultés du club espagnol en ce moment.

En difficulté sur le plan financier durant ce mercato estival, le FC Barcelone ne manque pourtant pas d'ambition pour son recrutement. Le club ferait partie des prétendants pour Danilo Pereira, au même titre que l'Atlético de Madrid et le FC Porto, ancien club de l'international portugais. De nombreux observateurs sont sceptiques quant aux chances barcelonaises et Daniel Riolo n'a pas manqué de le souligner.

Mercato : Snobé par le PSG il se voit offrir un contrat à 120M€ ! https://t.co/4yYuI3R1uI pic.twitter.com/t53kyvxffz — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

Le Barça manque d'argent

Vainqueur en toute fin de match mardi soir sur un but de Dani Olmo face au Rayo Vallecano en Liga, le FC Barcelone a galéré pendant des jours pour valider l'arrivée de l'international espagnol car la masse salariale était trop importante. Il paraît très compliqué de recruter Danilo Pereira en plus, comme le rappelle Daniel Riolo. « Danilo Pereira à Barcelone ? Barcelone, ils ont ramé pour inscrire Dani Olmo. Je me suis fait insulter comme c’est pas permis quand j’ai dit que Nico Williams ne viendrait pas car ils n’ont pas de thunes. Ils ont galéré pour Dani Olmo, ils l’ont inscrit grâce à un vice de procédure ou je ne sais pas. L’oseille, ils ne l’ont pas. Ça bricole de façon comptable et là, Danilo au Barça… » lâche le journaliste de RMC pour l'After Foot.

Un profil qui plaît

Alors qu'il fêtera ses 33 ans dans quelques jours, Danilo Pereira reste un joueur d'expérience qui intéresse pas mal de clubs. La saison dernière, il a disputé 34 matches avec le PSG et faisait partie de la sélection portugaise lors de l'Euro 2024. En revanche, il n'a participé qu'à une seule rencontre : celle face à la Géorgie, perdue 2-0.