Le mercato du PSG relancé par une catastrophe à Barcelone ?

Ce mardi soir, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2). Cependant, après la rencontre, les Blaugrana n’avaient pas forcément le sourire étant donné la blessure de Marc Bernal au genou gauche, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. Une catastrophe qui pourrait bien relancer le mercato du côté du PSG. Explications.

A seulement 17 ans, Marc Bernal était l’une des grandes surprises de ce début de saison au FC Barcelone. Bénéficiant de la confiance d’Hansi Flick, le milieu de terrain blaugrana faisait une très belle impression dans l’entrejeu. Mais voilà que le talent barcelonais a été coupé net dans son élan. En effet, ce mardi soir, lors de la rencontre face au Rayo Vallecano, en toute fin de match, Bernal a été touché au genou. On redoutait alors le pire pour le joueur du FC Barcelone et voilà que ce mercredi, les examens ont confirmé la catastrophe. En effet, le club catalan a annoncé le verdict : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Alors que le ménisque a été aussi touché, le Barcelonais va prochainement se faire opérer et manquera de très longs mois de compétition.

Danilo Pereira pour renforcer le milieu du Barça ?

Alors que le FC Barcelone doit déjà se passer de Frenkie De Jong et Gavi, à l’infirmerie, le milieu de terrain blaugrana est bien dépeuplé. Cela pourrait changer d’ici la fin du mercato estival. Pour remédier à cela, le club catalan pourrait faire appel à Jorge Mendes et trouver son bonheur du côté du PSG. Danilo Pereira n’entre aujourd’hui plus vraiment dans les plans de Luis Enrique et serait invité à s’en aller. Annoncé ces derniers jours en Arabie saoudite ou encore dans le viseur de l’AS Monaco, le Portugais pourrait être la solution pour le Barça. Selon les informations de Gerard Romero, le nom de Danilo Pereira serait un nom à surveiller en cette fin de mercato à Barcelone.

La solution Rabiot

Une autre option pourrait également être étudiée par le FC Barcelone : Adrien Rabiot. A 29 ans, l’international français est aujourd’hui toujours à la recherche d’un nouveau club. Depuis son départ de la Juventus, Rabiot n’a rebondi nulle part, lui qu’on annonce pourtant dans le viseur de plusieurs clubs. Pour le Barça, le Français a l’avantage d’être libre, mais il y a ensuite la question du salaire. Affaire à suivre…