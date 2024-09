Mercato - PSG : Riolo balance un gros transfert pour cet hiver ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un Euro 2024 très convaincant dans les rangs de l’Espagne, Fabian Ruiz est donc attendu au tournant pour cette saison avec le PSG. Mais Daniel Riolo annonce la possibilité d’un transfert du milieu de terrain ibérique lors du prochain mercato de janvier, d’autant que Ruiz aimerait aller au Real Madrid.

Après avoir d’abord été un second choix au PSG après son arrivée à l’été 2022, Fabian Ruiz (28 ans) a été totalement relancé par Luis Enrique. Le coach espagnol a progressivement installé son compatriote en tant que titulaire indiscutable dans son onze-type, et Ruiz a transformé l’essai cet été en réalisant un Euro XXL sous les couleurs de la Roja. Mais son avenir au PSG est loin d’être garanti…

Pour 50M€, le PSG trouve presque aussi bien que Neymar ! https://t.co/ZCc9GXajBb pic.twitter.com/m2hRAj2NrK — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

« Un joueur formidable »

Dans l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a vanté les qualités de Fabian Ruiz qu’il souhaite désormais voir briller au PSG : « Sa deuxième partie de saison l’a installé comme titulaire dans cette équipe, il n’a pas toujours été dingo, mais ça a été mieux que ce qu’on avait vu. Il fait un Euro fantastique, on a vu un joueur formidable (…) J’espère qu’il ne va pas y avoir un problème. Parce que Luis Enrique, dès qu’il y a une tête qui dépasse, qu’un mec doit s’affirmer comme titulaire, c’est typiquement le genre de truc qui peut casser les bonbons de Luis Enrique. Rien que pour ça il peut dire tu peux aller sur le banc avant d’être titulaire », indique l’éditorialiste, avant de jeter un gros froid sur le futur de Fabian Ruiz au PSG.

« Il aimerait aller au Real Madrid »

« Je rappelle qu’il y a pas mal de clubs qui sont sur Fabian Ruiz. Même pour cet hiver. Même s’il y a eu des démentis, je me demande si Fabian Ruiz ne va pas être séduit par un retour en Espagne dans l’un des deux gros clubs. Ça serait un vrai échec pour le PSG. Ça doit être un taulier au PSG et on ne doit surtout pas le perdre. Il y a des signaux qui m’interpellent sur le Barça qui insiste pour le recruter, sur l’idée que Fabian Ruiz aimerait aller au Real », poursuit Riolo, alors que le contrat de Ruiz court jusqu’en 2027 au PSG. Affaire à suivre…