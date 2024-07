Mercato - PSG : Réunion au sommet pour ce transfert à 60M€ ?

Alexis Brunet

Arrivé l’été dernier au PSG pour 60M€, Manuel Ugarte a alterné entre le bon et le moins bon pour sa première saison à Paris. Le milieu de terrain n’a pas donné pleine satisfaction et il pourrait quitter le club de la capitale dès cet été. Manchester United serait notamment intéressé par l’Uruguayen, mais les dirigeants anglais vont d’abord se réunir avant de décider s’ils font une offre ou non pour le Parisien.

Le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain cet été. Le club de la capitale vise notamment le joueur du Benfica Lisbonne, João Neves. Mais l’arrivée du Portugais pourrait avoir des répercussions sur l’effectif parisien. En effet, s’il met la main sur le joueur de 18 ans, le PSG pourrait alors laisser partir Manuel Ugarte.

Manchester United doit discuter du cas Ugarte

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manel Ugarte pourrait quitter le PSG cet été, seulement un an après son arrivée contre 60M€. L’Uruguayen intéresse notamment Manchester United. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, les dirigeants mancuniens doivent d’ailleurs se réunir prochainement afin de se décider au sujet du Parisien. « United reste également en conversation constante avec le Paris Saint-Germain au sujet de Manuel Ugarte. Les relations entre les deux clubs sont très bonnes et il s'agit maintenant pour Man United de décider du montant qu'il souhaite investir dans un nouveau milieu de terrain et de savoir si Ugarte en vaut la peine. Il y aura une discussion interne à United avant de prendre une décision, comme ce fut le cas avec Joshua Zirkzee. Il leur a fallu près d'un mois pour examiner le dossier en interne, réfléchir aux opportunités, prendre en compte tous les différents aspects de la transaction, avant de décider ensemble d'opter pour Zirkzee. »

Des contacts existent entre Manchester United et le PSG

Selon Fabrizio Romano, des discussions entre le PSG et Manchester United existeraient déjà au sujet de Manuel Ugarte. « Aujourd'hui, Ugarte fait l'objet d'un processus d'examen interne à United, et des discussions sont déjà en cours avec le PSG, même si aucune offre officielle n'a encore été formulée par United. Il s'agit d'une négociation directe de club à club, mais on me dit que ce n'est pas une négociation traditionnelle avec des offres officielles pour le moment. »