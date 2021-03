Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Cristiano Ronaldo a son avenir entre les mains !

Publié le 14 mars 2021 à 20h45 par A.C.

Critiqué à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait bien animer le prochain mercato estival.

Est-ce déjà la fin de l’aventure italienne de Cristiano Ronaldo ? Parti du Real Madrid en 2018, le Portugais souhaitait continuer à écrire sa légende à la Juventus, offrant au club turinois une Ligue des Champions qui lui échappe depuis 1996. En trois ans, Cristiano Ronaldo n’a toutefois pas sur mener son équipe au-delà des quarts de finale. Énième échec face au FC Porto, qui laisse désormais penser à une possible séparation à la fin de la saison. Le Paris Saint-Germain est l’un des clubs susceptibles de récupérer la star portugaise, mais AS parle également d’un possible retour au Real Madrid.

La Juventus laisse le choix à Cristiano Ronaldo