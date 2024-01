Mercato - PSG : Quatre transferts bouclés, c’est terminé à Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, le PSG connaît déjà ses deux premières recrues avec Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans). Et avec l’arrivée des deux Brésiliens, le club de la capitale semble avoir atteint son quota de joueurs extra-communautaires, empêchant désormais Luis Campos de se positionner sur de jeunes pépites étrangères.

Le PSG a bouclé ses premiers dossiers de l’hiver avant même l’ouverture du mercato. Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans) ont en effet tapé dans l’oeil de Luis Campos qui n’a pas traîné avant de mettre la main sur les deux Brésiliens, qui vont ainsi occuper une place d’extra-communautaire au PSG, eux qui ne disposent pas d’un passeport européen. Désormais, le club ne peut probablement plus accueillir de joueurs étrangers.

Ils rejoignent Manuel Ugarte et Lee Kang-in sur la liste

En effet, parmi les transferts bouclés au début de la saison figurent Manuel Ugarte (Uruguay) et Lee Kang-in (Corée du Sud), portant à quatre le nombre de joueurs extra-communautaires au PSG (à moins d'un passeport aujourd'hui non connu pour l’un d’entre eux), soit la limite fixée par la LFP comme le souligne CulturePSG . Les autres joueurs non européens du PSG disposent d’une double nationalité à l’instar d’Achraf Hakimi (Espagnol) et Marquinhos (Portugal).

Plus d'extra-communautaires au PSG ?

Désormais, le PSG ne sera donc plus totalement libre sur le mercato, de quoi notamment expliquer pourquoi Luis Campos ne va pas se positionner sur l’attaquant équatorien de 17 ans Allen Obando, pourtant cité parmi les pistes parisiennes, comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com.