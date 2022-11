Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand João Félix lâchait une bombe… sur Neymar

Publié le 13 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Malgré l’arrivée d’Hugo Ekitike lors du dernier marché des transfert, Luis Campos attendait un autre attaquant au PSG. Si le Portugais a échoué, il compterait bien se rattraper très rapidement. Ainsi, il a notamment été question d’un intérêt pour João Félix. Dans une situation délicate à l’Atlético de Madrid, il pourrait débarquer dès janvier au PSG, où il pourrait évoluer avec un certain Neymar…

Lors du mois de janvier, cela va bouger au PSG. En effet, Luis Campos préparerait du lourd pour le mercato hivernal. Selon les informations du Parisien , ce sont 3 recrues qui seraient attendues, à savoir un défenseur central, un milieu offensif, ainsi qu’un nouvel attaquant pour afin de faire souffler Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et ces derniers jours, un nom revient avec insistance pour intégrer l’attaque de Christophe Galtier au PSG : João Félix.

Mercato - PSG : 12M€, l'incroyable affaire que peut réaliser Campos https://t.co/P1iuinb1LC pic.twitter.com/ioMgHKrrDP — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

João Félix au PSG ?

A 23 ans, João Félix évolue aujourd’hui à l'Atlético de Madrid, où il est sous contrat jusqu’en 2026. Mais le fait est que l’entente est compliquée avec Diego Simeone. Souvent sur le banc de touche, le Portugais ronge son frein et pourrait bien faire ses valises en janvier. Jorge Mendes, son agent, aimerait d’ailleurs le placer au PSG, estimant que cela serait la meilleure option pour lui. Luis Campos aurait donc une énorme carte à jouer avec João Félix, d’autant plus que rejoindre Lionel Messi, Kylian Mbappé et surtout Neymar ne lui déplairait pas.

« Je pense que nous ferions un bon duo »