Transferts - PSG : Luis Campos tranche pour sa priorité sur le mercato

À la recherche d'un défenseur central lors du dernier mercato estival, le PSG était encore annoncé sur les traces de Milan Skriniar. Luis Campos ne comptait visiblement pas lâché l'affaire pour le Slovaque, en fin de contrat en juin prochain, après son échec de l'été. Mais quelques mois plus tard, le conseiller football parisien semble s'être fait une raison.

L'été dernier, Luis Campos voulait impérativement recruter un défenseur central. Le conseiller football du PSG avait alors ciblé Milan Skriniar, qui entrait dans la dernière année de son contrat avec l’Inter. Le Portugais était prêt à mettre 70M€ sur la table pour le Slovaque, mais les Nerazzurri ont refusé. Le club milanais cherche depuis à prolonger son défenseur. Et visiblement, Luis Campos s'est fait une raison sur ce dossier.

Campos s’est fait une raison pour Skriniar

Depuis l'été dernier, le PSG n’aurait pas maintenu les contacts avec l’Inter pour Milan Skriniar à en croire Goal . Les discussions avec les représentants du Slovaque, elles, ont été plutôt rares. Le défenseur central de 27 ans aurait depuis reçu une proposition de prolongation de la part des Nerazzurri . Et à moins de six mois de la fin de son engagement actuel, un renouvellement de contrat semble en bonne voie. De son côté, le PSG a tourné la page. Désormais, le club de la capitale se concentre sur la progression d’El Chadaille Bitshiabu, titulaire face à Strasbourg ce mercredi. « Le recrutement d’un défenseur ? Ce n’est plus d’actualité, nous avons un jeune joueur qui s’appelle El Chadaille. Il a un potentiel énorme. Nous fondons beaucoup d’espoirs sur lui. Aller chercher à cette période un défenseur serait lui bloquer l’espace, ce n’est pas ma volonté ni celle de Luis Campos. Sachant qu’on aura aussi le retour de (Presnel) Kimpembe dans quelques semaines », a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse.

Bitshiabu, la nouvelle coqueluche de Campos

Pourtant, Le10Sport.com était en mesure d’affirmer que Luis Campos n’avait pas lâché l’affaire pour Milan Skriniar malgré son échec estival. Le conseiller football du PSG avait l’intention de revenir à la charge en janvier pour recruter le Slovaque. Mais quelques mois plus tard, Luis Campos s'est fait une raison, conscient des nombreux obstacles dans le dossier. Le Portugais est maintenant orienté vers l’avenir. À voir si El Chadaille Bitshiabu lui donnera suffisamment satisfaction pour clore ce dossier définitivement.